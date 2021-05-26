В Петербурге уже месяц идёт диспансеризация

В ряде районов Северной столицы во время диспансеризации можно сделать прививку от COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В ряде районов Северной столицы во время диспансеризации можно сделать прививку от COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня ровно месяц, как в Северной столице возобновилась диспансеризация. За это время профосмотры прошли около 48 тысяч человек.

Однако, это меньше, чем в прошлые годы. Всё же есть объяснение. Теперь все осмотры проходят по предварительной записи с соблюдением санправил. На каждого петербуржца затрачивается больше времени, чем раньше. В ряде районов Северной столицы во время диспансеризации можно сделать прививку от COVID-19.

Профилактический медосмотр можно проходить каждый год. Право пройти диспансеризацию раз в три года есть у граждан от 18 до 39. Граждане в 40 лет и старше и льготные категории граждан проходят диспансеризацию каждый год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на ковид-19 сдали более 20 тыс. человек. В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа.