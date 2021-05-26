В Петербурге за сутки тесты на ковид-19 сдали более 20 тыс. человек

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 20 157 тестов на COVID-19. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Такие данные стали известны в среду утром, 26 мая.
Стоит заметить, что пандемия продолжается во всем мире вот уже больше года.Число случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации превысило отметку в пять миллионов. Оно составляет 5 017 795.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
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