В Кировске на рассвете лось мчался по улицам с бешеной скоростью

Лоси зачастую неожиданно выбегают на проезжую часть и водители попросту не успевают затормозить. Фото: pixabay.com

Лоси зачастую неожиданно выбегают на проезжую часть и водители попросту не успевают затормозить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в городе Кировск 28 мая очевидцы заметили бегущего с бешеной скоростью лося.

Так, довольно длинный забег лося по улицам Кировска, расположенного буквально в 35 километрах от Петербурга, сняли на камеру мобильного телефона.

По мнению очевидцев происходящего, лося увидели утром 28 мая на улице Краснофлотской.

Молодое и резвое животное молниеносно неслось перед легковым автомобилем.

Если судить по видео, то можно сделать вывод, что лось бежал со скоростью превышающей 40 километров в час.

Сообщается, что произошло с парнокопытный позднее — неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рядом с Муринской дорогой заметили компанию лосей.