В Кировске на рассвете лось мчался по улицам с бешеной скоростью

В Ленинградской области в городе Кировск 28 мая очевидцы заметили бегущего с бешеной скоростью лося.
Так, довольно длинный забег лося по улицам Кировска, расположенного буквально в 35 километрах от Петербурга, сняли на камеру мобильного телефона.
По мнению очевидцев происходящего, лося увидели утром 28 мая на улице Краснофлотской.
Молодое и резвое животное молниеносно неслось перед легковым автомобилем.
Если судить по видео, то можно сделать вывод, что лось бежал со скоростью превышающей 40 километров в час.
Сообщается, что произошло с парнокопытный позднее — неизвестно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рядом с Муринской дорогой заметили компанию лосей.