Рядом с Муринской дорогой заметили компанию лосей

Четверо лосей вышли из леса к Муринской дороге. Фото: vk.com/spb_today

Четверо лосей вышли из леса к Муринской дороге. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 21 мая петербуржцы заметили недалеко от Пискаревского проспекта четырех взрослых лосей.

Животные вышли из леса и направились к Муринской дороге.

«Четверо лосей вышли к Муринской дороге у съезда с Пискаревского проспекта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам местных жителей, лоси появляется в этих краях уже в первых раз.

«Только пусть на дорогу не выходят», — выразили обеспокоенность пользователи Сети.

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