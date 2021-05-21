Рядом с Муринской дорогой заметили компанию лосей

Рядом с Муринской дорогой заметили компанию лосей
Четверо лосей вышли из леса к Муринской дороге. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 21 мая петербуржцы заметили недалеко от Пискаревского проспекта четырех взрослых лосей.

Животные вышли из леса и направились к Муринской дороге.

«Четверо лосей вышли к Муринской дороге у съезда с Пискаревского проспекта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам местных жителей, лоси появляется в этих краях уже в первых раз.

«Только пусть на дорогу не выходят», — выразили обеспокоенность пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 20 апреля, в центре Петербурга обнаружили внезапного «гостя»: в арке дома на Ярославской улице сидел бобр. Дикое животное в максимально не естественных для него условиях заметили местные жители.

животные лоси Муринская дорога


 

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Рядом с Муринской дорогой заметили компанию лосей
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