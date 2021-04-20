«Все звери в гости к нам»: как бобры, кабаны, лисы и еноты гуляют по улицам Петербурга

Во вторник, 20 апреля, в центре Петербурга обнаружили внезапного «гостя»: в арке дома на Ярославской улице сидел бобр.

Дикое животное в максимально не естественных для него условиях заметили местные жители. Они сразу же обратились за помощью к городским службам. Прибывшие по вызову сотрудники комитета по природопользованию забрали бобра и отвезли его к специалистам по диким животным. Те, в свою очередь, оценили состояние животного как удовлетворительное и приняли решение выпустить его на волю. Теперь бобр будет жить на территории будущего заказника «Ораниенбаумский».

Не только бобры, и другие экзотические звери порой встречаются на улицах Северную столицы. Буквально пару дней назад, в воскресенье, удивленные петербуржцы заметили на дереве возле Театра юного зрителя енота. Горожане забили тревогу, но их опасения развеяла вскоре появившаяся владелица животного. Она заверила, что её питомец в полной безопасности и лазить по веткам — его развлечение.

Не все истории, однако, имеют хэппи-энд. Прошлым летом на дереве во дворе дома на Благодатной улице также заметили енота. Вот только он провел на высоте пятого этажа три дня — волонтерские организации не могли помочь. В конце концов зверьку каким-то образом удалось спуститься, но дальнейшая судьба его неизвестна.

А минувшей зимой жители Колпино запечатлели рядом с проезжей частью дикую лису. Кадрами поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», и подписчики немедленно сделали вывод, что животное оказалось в городской черте вынужденно из-за поисков пищи. Возможно также, что она обитает где-то неподалеку, поскольку появление транспорта зверя не испугало.

В сентябре прошлого года автомобилистов удивило семейство кабанов на северной части ЗСД. Три взрослые особи и два малыша мчались по трассе в сторону шоссе «Скандинавия». Животные держались ближе к краю дороги, чтобы не попасть под машины. Вероятно, кабаны оказались на проезжей части случайно, и не знали, как выбраться. Помогли ли им в итоге, или звери сами нашли возможность вернуться в зеленую зону — увы, неизвестно.