В Петербурге на Благодатной улице на дереве застрял енот

Остается надеяться, что с енотом все в порядке. Фото: https://vk.com/spb_today

Остается надеяться, что с енотом все в порядке. Фото: https://vk.com/spb_today

Жители дома №5 по Благодатной улице в Московском районе Северной столицы в течение трех суток наблюдали за несчастным енотом, застрявшим на березе на высоте примерно пятого этажа.

О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», подкрепив рассказ видеозаписью. Волонтерские организации пытались ему помочь, но у кого-то не было возможности забраться так высоко, а кто-то не мог пристроить животное после спасения.

Автор публикации посочувствовала бедному еноту, который, вероятнее всего, получил обезвоживание, а также был сильно напуган грозой. Позже выяснилось, что зверьку все-таки удалось слезть, после чего он убежал в неизвестном направлении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры центра «Велес» получили новую подопечную — измученную енотовидную собаку.