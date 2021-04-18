В Петербурге у ТЮЗа заметили енота на дереве

Люди начали переживать, что ему нужна помощь, но оказалось, что животное не в беде и само способно спуститься на землю.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 апреля, горожане наблюдали за енотом, забравшимся на дерево у ТЮЗа. Об этом Gazeta.SPb рассказали очевидцы.

Люди заметили, как животное лазает по веткам и решили, что оно попало в беду и нуждается в спасении. Ситуацию прояснила владелица енота – она заверила, что с ним все в порядке и он любит покорять новые вершины. И действительно: домашний енот в ошейнике смог самостоятельно спуститься.

Петербурженка добавила, что еноты любят забираться на деревья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Краснодаре прошла операция по спасению енота, забравшегося на столб ЛЭП. В результате зверек самостоятельно спустился и убежал на чей-то частный участок.