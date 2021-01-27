В Краснодаре прошла операция по спасению енота, забравшегося на столб ЛЭП

В Краснодаре прошла операция по спасению енота, забравшегося на столб ЛЭП
Для спасения енота была использована автовышка. Фото: Pixabay

В Краснодаре любопытный енот забрался на электрический столб. На помощь ему пришли сотрудники муниципальной службы.

Электрический столб на Парусной улице привлек внимание местных жителей: на нем съежился в комочек пушистый енот. Снимать его с высоты приехали спасатели.

Как сообщил ТАСС начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин, в ходе операции была использована автовышка. Спасатели поднялись к еноту и поднесли коробку, чтобы снять его, но енот испугался и принял меры к самостоятельному спуску.

В результате зверек самостоятельно спустился и убежал на чей-то частный участок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что весной на Благодатной улице на дереве застрял енот. Волонтерские организации пытались ему помочь, но у кого-то не было возможности забраться так высоко, а кто-то не мог пристроить животное после спасения.

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