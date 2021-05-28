На Бухарестской у «Жигулей» на ходу отлетело колесо

С "Жигулей" оторвалось колесо на Бухарестской. Фото: Pixabay.com

С "Жигулей" оторвалось колесо на Бухарестской. Фото: Pixabay.com

В Петербурге во Фрунзенском районе города прямо на проезжей части отечественные «Жигули» потеряли косело. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Фрунзенском районе на Бухарестской улице, перед проспектом Славы у автомобиля «Жигули» прямо на ходу отлетело заднее колесо.

Так, очевидец происходящего, который двигался позади «раненого» автомобиля заснял происходящее на видеорегистратор в своей машине.

Судя по видео кадрам, «Жигули» не стали причиной дорожно-транспортного происшествия. Также автомобиль не осложнил и без того активное движение на Бухарестской.

Потому как сразу после случившегося инцидента, машина из крайнего левого ряда перестроилась и отъехала в сторону.

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