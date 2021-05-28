На Бухарестской у «Жигулей» на ходу отлетело колесо

На Бухарестской у &#171;Жигулей&#187; на ходу отлетело колесо
С "Жигулей" оторвалось колесо на Бухарестской. Фото: Pixabay.com

В Петербурге во Фрунзенском районе города прямо на проезжей части отечественные «Жигули» потеряли косело. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Фрунзенском районе на Бухарестской улице, перед проспектом Славы у автомобиля «Жигули» прямо на ходу отлетело заднее колесо.

Так, очевидец происходящего, который двигался позади «раненого» автомобиля заснял происходящее на видеорегистратор в своей машине.

Судя по видео кадрам, «Жигули» не стали причиной дорожно-транспортного происшествия. Также автомобиль не осложнил и без того активное движение на Бухарестской.

Потому как сразу после случившегося инцидента, машина из крайнего левого ряда перестроилась и отъехала в сторону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе орудует вор: неизвестный вырывает рули в автомобилях.

Бухаресткая улица новости СПб происшествие фрунзенский район


 

Новости партнеров
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель автобуса, наехавший на столб на Ленинском проспекте перед аварией ...
На Бухарестской у «Жигулей» на ходу отлетело колесо
Тихо зашел, поздоровался и разбил витрину: среди белого дня на Заневском ...
В Петербурге женщину за незаконное увеличение пенсионных выплат отправили ...
В Петербурге 1,5 тыс. человек подверглись укусам клещей
В Кировске на рассвете лось мчался по улицам с бешеной скоростью
В Кингисеппе в гараже нашли труп мужчины
Лебяжка и Крикуша на воле: двух поправившихся тюленей выпустили в Финский залив