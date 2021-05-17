В Выборгском районе орудует вор: неизвестный вырывает рули в автомобилях

В Петербурге в Выборгском районе города произошла серия неприятных инцидентов. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор».

Так, в Выборгском районе Северной столицы завелся вор, который совершает из автомобилей хищение рулей.

На кадрах, снятых очевидцами происходящего заметно, что неизвестный разбивает стекла автомобилей со стороны водителя и выдергивает руль.

Пользователи Сети в недоумении, кому и с какой целью может понадобиться данная часть машины.

Кроме того, автолюбители вспомнили, что в 90-ых годах прошлого столетия автовладельцы делали себе в авто съемные рули. Однако данная мера была для того, чтобы защитить транспорт от угона.

Также Gazeta.SPb писала, что в Выборгском районе Петербурга оперативники задержали похитителей алкоголя.