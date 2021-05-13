В Выборгском районе задержали похитителей алкоголя

В Выборгском районе задержали похитителей алкоголя
Трое посетителей гипермаркета попались на краже. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Выборгском районе города удалось схватить троих граждан, которые украли алкоголь на 11 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Так, 11 мая после обеда наряд отдела вневедомственной охраны задержал троих людей. Граждане совершили кражу товара в гипермаркете.

Когда они посетили сетевой магазин на Выборгском шоссе, то решили, что не станут оплачивать выбранный ими алкоголь на 11 тысяч рублей.

Однако правонарушение заметил работник магазина и незамедлительно нажал тревожную кнопку. Сигнализация сработала и на место оперативно прибыла Росгвардия.

Правонарушителей задержали на месте происшествия. Затем их отправили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Мурине задержали 22-летнего парня, который совершил два разбойных нападения, чтобы украсть чуть больше 8 тысяч.

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