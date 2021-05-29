Чехию покинула первая группа российских дипломатов

Чехию покинула первая группа российских дипломатов
Флаг Чехии. Фото:Pixabay

Первая группа, состоящая из 54 сотрудников посольства России в Чехии, которые попали под сокращение, покинули европейскую страну. Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что они вылетели из Праги в Москву. В Россию их доставит спецборт летного отряда «Россия».

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

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