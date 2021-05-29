Победителей «Евровидения-2021» Måneskin обвинили в плагиате песни Аллы Пугачевой

Победоносная песня повторяет фразы песни Примадонны, но на английском. Фото: Instagram alla_orfey

Победоносная песня повторяет фразы песни Примадонны, но на английском. Фото: Instagram alla_orfey

В Интернете обвинили победителей «Евровидения-2021», группу Måneskin, в плагиате у Аллы Пугачевой. Сходство слов в песнях обоих исполнителей заметила тиктокер с ником all_sea_in_me.

Девушка выложила видео, на котором сравнила песню «I wanna be your slave» Måneskin с песней Пугачевой «Будь или не будь». Победоносная песня повторяет фразы песни Примадонны, но на английском.

«Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером», — поёт Пугачева, в то время как Måneskin исполняют «I wanna be your master, I wanna be your gangster».

Сходство в текстах песен удивило пользователей соцсетей и породило много шуток о плагиате хита Пугачевой. Кто-то захотел фит группы с Примадонной.

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