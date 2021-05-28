Элджей объяснил свое задержание выходом новой песни

У популярного рэпер Элджей вышел новый трек под говорящим названием «Первая полоса», который стал оправданием недавнему задержанию музыканта.

В композиции молодого человека поется, что Элджей просто смеялся, а не то, что подумали все остальные, будто бы он был в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, согласно тексту песни, пятеро сотрудников Госавтоинспекции хотели получить деньги от рэпера. Также в песне говорится о том, как Элджей не сходил с заголовках в СМИ.

В целом, основная мысль музыкального творения Элджея — это то, что все случившееся было лишь пиар-ходом перед выходом нового материала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда на музыканта составили протокол, машину должны были отправить на штрафстоянку, однако Элджей предложил инспекторам 300 тыс. рублей, а позднее увеличил сумму до 700, чтобы уладить вопрос.