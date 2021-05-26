Устроившего погоню Элджея заподозрили в пьяной езде

Устроившего погоню Элджея заподозрили в пьяной езде
Элджей отказался от медицинского освидетельствования. Фото: скриншот instagram

Остановленный с погоней музыкант Элджей пытался дать взятку полицейским. Рэпер подозревается в пьяной езде.

Об этом стало известно в среду, 26 мая. Музыканта остановили на трассе в Москве. В иномарке также находилась супруга артиста — блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева.

Как сообщила «Комсомольская правда», 26-летний артист выглядел не вполне адекватно — разговаривал невнятно и пах алкоголем. Однако от освидетельствования он отказался.

Когда на музыканта составили протокол, машину должны были отправить на штрафстоянку, однако Элджей предложил инспекторам 300 тыс. рублей, а позднее увеличил сумму до 700, чтобы уладить вопрос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Ивлеева ушла от мужа Элджея. Знакомые девушки рассказали, что она решила взять паузу в отношениях с музыкантом.

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