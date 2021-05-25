Анастасия Ивлеева ушла от мужа Элджея

Анастасия Ивлеева ушла от мужа Элджея
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, по словам своих знакомых, приняла решение съехать из загородного дома пары и сняла себе отдельную квартиру в столице на Патриарших прудах.

Знакомые девушки рассказали, что она решила взять паузу в отношениях с музыкантом Элджеем и сняла себе квартиру на Патриарших прудах за 210 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, под в социальных сетях под фотографиями фанаты зачастую атакую девушку с вопросом почему она сняла обручальное кольцо.

Как пишет Teleprogramma.pro, то Элджей остался в загородном особняке пары. Телеведущая же расположилась в съёмной квартире, общей площадь юпримерно 128 квадратных метров.

Стоит напомнить, что в марте Анастасия Ивлеева затеяла вечеринку в честь своего 30-летия. При этом ее муж на празднике присутствовал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ида Галич отмечает 31-летие: как звезда соцсетей теряет друзей и любимых.

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