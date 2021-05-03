Ида Галич отмечает 31-летие: как звезда соцсетей теряет друзей и любимых

Российская телеведущая, видеоблогер Ида Галич в понедельник, 3 мая, отмечает 31-летие. К этому возрасту она успела попасть в список Forbes и набрать миллионы подписчиков в социальных сетях. Впрочем, успех не единственная причина, по которой в последнее время так часто всплывает имя Иды. Она не только много чего обрела вместе со славой, но и потеряла. За спиной у нее – предательство любимого человека, потеря не менее знаменитой подруги и развод.

На всю страну Иду Галич прославили юмористические вайны. Благодаря своим видео она смогла за три месяца набрать миллион подписчиков в Instagram. Она привлекла тем, что без стеснения говорила о неприглядных вещах. Нередко видео она снимала с подругой и коллегой Настей Ивлеевой, славу которой принесла работа ведущей в «Орле и решке». Девушки даже вместе вели красную дорожку церемонии вручения премии MusicBox-2017.

Галич успела побывать ведущей «Закулисье шоу “Успех”», стать соведущей Жанны Бадоевой в «Орле и решке» и Настасьи Самбурской в «Ревизорро». Ида попробовала себя и в музыке, записав песни «Дима», «Ты попал» и «Найти тебя». На последнюю она сняла и видеоклип.

В результате в прошлом году Forbes оценил ее доходы в 0,85 млн долларов, поставив на третье место в списке самых богатых российских блогеров. Если бюджет Галич пополнился, то некоторых близких она успела потерять.

Неудачи в личных отношениях

Героем некоторых видео Галич был ее молодой человек Дмитрий Дизель. Пара умиляла многих подписчиков в Instagram. С блогером он познакомился через социальные сети и, как отмечала Ида, сразу показался ей милым и заботливым парнем. На деле, позже признается Галич, он оказался альфонсом и мошенником. Лжеца она распознала не сразу.

«Он оказался не тем, за кого себя выдавал. Не хочу вдаваться в подробности, только скажу, что я слишком доверчивый человек!», — написала Галич в 2017-м году на своей странице в Instagram. При этом она призвала не покупать у него рекламу на ее страничке.

«Мы расстались не из-за рекламы, не из-за денег! Мы расстались из-за вранья», — уточнила она.

При этом пользу от неудачного романа Галич все-таки увидела. Блогер рассказывала, что во время отношений с Дмитрием на горизонте появился ее бывший возлюбленный с предложением руки и сердце. Сама Галич отмечала: если бы не роман, она бы приняла предложение и вступила бы в брак, обреченный на провал.

Новый этап и новое расставание

Впрочем, замуж Галич все-таки вышла, но за другого человека. Вскоре после расставания она познакомилась с Аланом Басиевым. Их отношения развивались быстро. Через два месяца Иде предложили выйти замуж, через четыре месяца сыграли свадьбу, а вскоре у них родился и ребенок.

Сложности в отношениях не заставили себя долго ждать. Влюбленным пришлось притираться друг к другу. Сначала отношениям мешала нелюбимая работа Алана, затем – поиски нового пути.

«Наступил тяжелый год для нашей семьи, потому что мы нащупывали, что он хочет. Чуть ли не разводились уже. Месяц я жила отдельно. Было сложно», — признавалась Ида.

Казалось бы, отношения пары налаживаются, у них родился сын Леон. С конца прошлого год в Сети, однако распространились слухи о разводе. Вскоре Галич все подтвердила, а в марте супруги подали заявление на развод. Разошлись они без скандала и все вопросы выяснили полюбовно.

Не поладила с Ивлеевой

Теряет Галич не только любимых, но и друзей. Ее дуэт с коллегой Настей Ивлеевой нравился многим, блогеры часто публиковали видео. Через какое-то время их совместные съемки прекратились. Громкого конфликта между девушками не было.

Комментируя отношения с Галич, Ивлеева как-то лишь упомянула о том, что дороги и интересы у людей нередко расходятся. Подписчики нашли свой смысл в этом. Поклонники предположили, что причиной, по которой звезды перестали общаться, стала беременность Галич. Ивлеева заводить детей пока не спешит.

Летом прошлого года Галич рассказала, что Ивлеева не подписана на нее в Instagram.

«В связи с этим вот что могу сказать: вообще, человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого. Вам и мне пора понять, что наши с Аланчиком счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем», — такое объяснение нашла Галич.

Вскоре заговорили о новом конфликте девушек. Галич опередила Ивлеву в списке Forbes. Тогда Ида заявила, что добилась успехов, не устраивая конкурсов с подарками. Многие посчитали, что она бросила камень в огород Ивлеевой.

«Кому какая разница, кто и как зарабатывает деньги. Если у тебя такая ненависть к гивам, зачем ты это пишешь в одном посте с упоминанием людей, которые их проводят?», — возмутилась тогда Ивлеева.

Галич тогда бывшей подруге, заявив, что не имела в виду кого-то конкретного.

Отметим, что сейчас многие подписчики приписывают Галич роман с ее давним другом Антоном Каравайцевым. Они нередко появляются в юмористических роликах вместе.

Ранее Gazeta.SPb писала о конфликте Иды Галич с Ольгой Бузовой.