Ида Галич обиделась на Ольгу Бузову за «свинью»

Блогер отреагировал на слова артистки, которая не понимает, почему между ними произошел конфликт.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем телеведущая Ида Галич рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она, посмотрев интервью певицы Ольги Бузовой, не смогла промолчать. Галич подчеркнула, что все сказанное оппоненткой – полная глупость. Так, блогер не звала певицу сниматься в одном видео, а нормальное общение и пародии путать не стоит. Также Галич заверила, что никогда не обзывала Бузова, а она позволила себя назвать блогера «свиньей». Блогер поблагодарила поклонников за поддержку и призвала сохранять позитивную атмосферу.

Напоминаем, что Бузова говорила, что не понимает суть их конфликта с Галич. Она считала, что между ними хорошие отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова внесла ясность в слухи о ссоре с сестрой. Певица рассказала, что они с Анной разные люди и иногда им сложно найти общий язык.