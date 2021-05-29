На Невском проспекте женщина попала под колеса автобуса

Вечером 29 мая пассажирский автобус сбил женщину. Кроме того, пострадала и пассажирка общественного транспорта.

Дорожный инцидент произошел у дома № 124 на Невском проспекте. Автобус сбил женщину-пешехода. Кроме того, пассажирка упала от резкого торможения в салоне автобуса, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В момент ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Очевидцы отмечают, что женщина переходила проезжую часть на «красный» свет в неположенном месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.