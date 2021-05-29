На Невском произошло ДТП с участием автобуса: на место приехало несколько «скорых»

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 29 мая, произошла авария с участием автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Невского и Суворовского проспектов. Там произошла авария с участием автобуса. После инцидента у общественного транспорта разбито лобовое стекло. На место уже прибыли несколько карет скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Невском проспекте женщина попала под колеса автобуса. В момент ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. Обстоятельства инцидента устанавливаются.