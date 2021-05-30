Две легковушки съехали в кювет после ДТП на Аннинском шоссе

Автомобили слетели в кювет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Автомобили слетели в кювет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На пересечении Аннинского и Красносельского шоссе столкнулись легковой автомобиль и машина такси. Транспортные средства оказались в кювете.

Дорожный инцидент произошел вечером субботы, 29 мая. Фотографии места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате аварии автомобили съехали в кювет. Машины оказались серьезно повреждены.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. К месту аварии прибыло несколько машин скорой помощи.