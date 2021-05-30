Минздрав назвал условие для избавления России от коронавируса

Минздрав назвал условие для избавления России от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил россиянам о важности вакцинации от коронавируса для создания коллективного иммунитета.

«Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в России выявлено 5 063 442 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 121 162 летальных исхода, выздоровели 4 677 870 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 мая стало известно о поступлении в Петербург первой партии «КовиВака». Главное отличие этой вакцины от двух других российских препаратов в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса.

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