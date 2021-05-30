Жена вирусолога из Уханя умерла от СOVID до начала пандемии

Супруга учёного из лаборатории Уханя скончалась от COVID-19 в декабре два года назад, до пандемии.

Именно США расследовали происхождение COVID-19, сообщает Daily Caller.

Китай знали о смерти супруги учёного, но власти не признавали, что вирус может распространяться.

Ранее появилась информация, что три учёных из лаборатории в Ухане попали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19 два года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Израиль ограничит выезд в Россию из-за ковида. Власти Израиля запретили своим гражданам выезд в Россию из-за коронавируса. Министерство здравоохранения подтвердило, что с 31 мая 2021 Россия и Аргентина вносятся в список стран, выезд в которые израильтянам запрещен из-за риска заразиться коронавирусом.