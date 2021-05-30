Израиль ограничит выезд в Россию из-за ковида

Израиль ограничит выезд в Россию из-за ковида
Израиль ограничит выезд в Россию из-за ковида. Фото: pixabay

Власти Израиля запретили своим гражданам выезд в Россию из-за коронавируса.

Министерство здравоохранения подтвердило, что с 31 мая 2021 Россия и Аргентина вносятся в список стран, выезд в которые израильтянам запрещен из-за риска заразиться коронавирусом, сообщает ТАСС.

В «красный список» также попали Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Распоряжение будет действовать до 13 июня этого года, при необходимости оно будет продлеваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Израиле готовят программу по началу приема групп иностранных туристов, которые вакцинированы от коронавируса или уже переболели. Границы могут открыть с 23 мая.

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