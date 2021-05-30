Сок черноплодной рябины может подавлять коронавирус

Немецкие учёные сделали вывод, что черноплодная рябина может защитить от ряда болезней и подавлять инфекции. В Германии выяснили , что сок рябины — отличное средство от гриппа и CODID-19.

Сок ослабляет вирусы из-за высокого содержания полифенолов и кислой среды, сообщает bioRxiv. Полоскание соком горла — отличная профилактика от болезней и вирусов. Схожим действием обладают гранатовый сок и зелёный чай.

Учёные отмечают, что все вирусы изначально проникают ротоглотку. Если блокировать вирус соком рябины, он не сможет проникнуть дальше в организм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена вирусолога из Уханя умерла от СOVID до начала пандемии. Супруга учёного из лаборатории Уханя скончалась от COVID-19 в декабре два года назад, до пандемии. Именно США расследовали происхождение COVID-19, сообщает Daily Caller.