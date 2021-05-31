На реконструкцию Московского рынка потратят 200 млн рублей

На реконструкцию Московского рынка потратят 200 млн рублей
Московский рынок реконструируют. Фото: google.maps

Московский рынок, расположенный в районе станции метро «Электросила», планируют реконструировать за полтора года.

В мае Московский рынок на улице Решетникова, 12 официально получил нового владельца. Предприниматель планирует реконструировать территорию. На работы по модернизации объекта выделили 200 млн рублей.

Как сообщает «Деловой Петербург», перестройка рынка уже началась. Сейчас строители работают в здании «И» на площади 400 квадратных метров. Состояние рынка уже давно оставляет желать лучшего. Бывшие арендаторы не хотели вкладывать средства в реконструкцию из-за больших рисков.

На рынке планируется открыть фуд-холл с гастрономическими концепциями, они займут 60% площади. Остальные площади оставят торговыми. Запустят проект в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе реконструируют Сытный рынок.

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