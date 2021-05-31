Под Литейным мостом обрушилась часть облицовки тоннеля

Петербуржцы сообщили в социальных сетях о частичном обрушении металлической облицовки тоннеля под Литейным мостом.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Это случилось в понедельник днем, 31 мая. Часть облицовки отвалилась в Левобережном транспортном тоннеле. Никто не пострадал, но упавшая конструкция некоторое время мешала свободному проезду.

Обрушившуюся облицовку уже убрали с проезжей части, отмечают в петербургском учреждении»Мостотрест». Сейчас специалисты осматривают на предмет повреждений основную, гранитную облицовку тоннеля, которая была скрыта под металлоконструкцией.

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