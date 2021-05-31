У миграционного центра Петербурга очередь: сотни человек желают привести в порядок документы и остаться в РФ

В Петербурге в Центральном районе города у миграционного центра выстроилась очередь из сотен человек.
Как сообщает 31 мая «Фонтанка», данную ситуацию соотносят с приближающимся окончанием «пандемийного» моратория для граждан Содружества Независимых Государств.
Так, в Северной столице на улице Красного Текстильщика у Единого миграционного центра появилась очередь из сотен иностранных граждан, не желающих выезжать из Российской Федерации.
Уроженцы ближайшего зарубежья объясняют, что в очередь они встали, чтобы получить разрешение на работу. С их слов, подобные очереди случаются систематически в конце месяца.
Сообщается, что ранее была возможность «стоять» в электронной очереди, однако теперь действует только живая.
Комитет по внешним связям объяснил, что данная ситуация связана с окончанием моратория, который ввели в связи с пандемией коронавируса для граждан СНГ.
По словам представителя ведомства, из-за того, что кончаются сроки амнистии, много людей желает привести в порядок свои документы и остаться в РФ.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция провела рейды в Московском районе: мигранты пытались спрятаться.