У миграционного центра Петербурга очередь: сотни человек желают привести в порядок документы и остаться в РФ

В Петербурге люди выстроились в очередь в миграционный центр. Фото: pixabay.com

В Петербурге люди выстроились в очередь в миграционный центр. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Центральном районе города у миграционного центра выстроилась очередь из сотен человек.

Как сообщает 31 мая «Фонтанка», данную ситуацию соотносят с приближающимся окончанием «пандемийного» моратория для граждан Содружества Независимых Государств.

Так, в Северной столице на улице Красного Текстильщика у Единого миграционного центра появилась очередь из сотен иностранных граждан, не желающих выезжать из Российской Федерации.

Уроженцы ближайшего зарубежья объясняют, что в очередь они встали, чтобы получить разрешение на работу. С их слов, подобные очереди случаются систематически в конце месяца.

Сообщается, что ранее была возможность «стоять» в электронной очереди, однако теперь действует только живая.

Комитет по внешним связям объяснил, что данная ситуация связана с окончанием моратория, который ввели в связи с пандемией коронавируса для граждан СНГ.

По словам представителя ведомства, из-за того, что кончаются сроки амнистии, много людей желает привести в порядок свои документы и остаться в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция провела рейды в Московском районе: мигранты пытались спрятаться.