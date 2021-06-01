На пустой дороге и на ровном месте: каршеринг протаранил Hyundai Solaris

Авария в Кудрово. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария в Кудрово. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В одном из самых ближних пригородов Петербурга в Кудрово произошла дорожно-транспортная авария с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

При заезде в город Кудрово Ленинградской области на улице Дыбенко ночью случилась авария между двумя иномарками, при том, по словам очевидцев, на ровном месте.

Автомобиль каршеринга протаранил Hyundai Solaris. Последний же, в свою очередь, въехал в островок безопасности при заезде в Кудрово.

В момент, когда была сделана фотография очевидцем происходящего, на место происшествия уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после дорожно-транспортного происшествия на «Скандинавии» водитель самосвала госпитализирован в тяжелом состоянии.