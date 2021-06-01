Лжевнук позвонил 87-летней бабушке с просьбой дать ему взаймы 200 тыс. рублей

В Ленинградской области в Гатчинском районе 31 мая в полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, которую обманул мошенник.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина проживает в городе Гатчина на Красноармейском проспекте. 27 мая днем ей на телефон позвонил неизвестный. Он представился внуком потерпевшей и сообщил, что попал в беду. Лжевнук якобы толкнул мужчину и в данный момент находится в полиции. Однако есть выход. Его освобождение будет стоить 200 тыс. рублей.

Тогда 87-летняя женщина вышла на улицу и отдала неизвестному ей мужчине за рулем автомобиля ту сумму, которую просил злоумышленник.

Пенсионерка не запомнила ни марку, ни номер автомобиля, также женщина не помнит и примет водителя.

31 мая потерпевшая позвонила своему настоящему внуку с просьбой вернуть ей деньги. Однако родственник ответил, что не просил и не брал у женщины средств.

Известно, что видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 90-летнего пенсионера обманули на 310 тыс. рублей, пообещав вернуть невыплаченные в 90-ых годах проценты.