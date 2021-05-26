90-летнего пенсионера обманули на 310 тыс. рублей, пообещав вернуть невыплаченные в 90-ых годах проценты

90-летнего пенсионера обманули на 310 тыс. рублей, пообещав вернуть невыплаченные в 90-ых годах проценты
В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фото: pixabay

В Северной столице 90-летнего пенсионера обманули, пообещав вернуть невыплаченные банком в 90-ых годах проценты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 25 мая в полицию Красносельского района обратился 90-летний мужчина. Он сообщил, что 19 мая по радио услышал, что компания возвращает деньги тем, кому банки не выплатили проценты в 1990-х годах.

После такой новости пенсионер позвонил по указанному в объявлении телефону. Неизвестная женщина пообещала, что выплата будет, однако необходимо оплатить комиссию.

Тогда пожилой мужчина пришел в банк и перевел на указанный счет 310 тыс. рублей.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Пушкина занялась делом пенсионерки, у которой мошенники выманили почти 1,5 млн рублей.

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