Полиция Пушкина занялась делом пенсионерки, у которой мошенники выманили почти 1,5 млн рублей

Правоохранители будут расследовать мошенничество в отношении пожилой жительницы Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 17 мая около восьми вечера в полицию Пушкинского района обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала, что в период с 30 марта по 21 апреля этого года ей на мобильный звонила неизвестная женщина, которая представлялась сотрудницей компании, продающей акции. Мошенница ввела в заблуждение пенсионерку и уговорила ее купить акции.

Результатом «покупки акций» стал перевод пожилой женщины 1 млн 425 тыс. рублей.

Полиция возбуждено уголовное дело по «Мошенничество». Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на Российским пенсионерам посоветовали не ездить на море.