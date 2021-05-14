Российским пенсионерам посоветовали не ездить на море

Пожилым людям рекомендуют не ездить на море в этом году. Фото: pixabay

Пожилым людям рекомендуют не ездить на море в этом году. Фото: pixabay

Людям в возрасте может навредить акклиматизация и длительные перелеты, что в дальнейшем может сделать пожилых людей более уязвимыми для инфекционных заболеваний. Об этом передает ТАСС.

Поездки на море могут стать для людей зрелого возраста опасными, в связи с тем, что пока организм будет приспосабливаться к новым условиям после перемещения, то это может в значительной степени ослабить иммунитет и стать причиной дальнейшего инфекционного заболевания.

Так, депутат Государственной думы и бывший санитарный главный врач России Геннадий Онищенко советует пенсионерам не совершать поездки в этом году на море.

Геннадий Онищенко говорит, что дальние перелеты и акклиматизация могут плохо отразиться на здоровье пожилых людей. То есть нагрузка на организм из-за тяжелой адаптации может снизить иммунитет и привести к скорому заболеванию. Это касается и коронавирусной инфекцией.

Однако депутат думает, что вовсе не выбираться на отдых, тоже не стоит. Отличным решением будет выбор в пользу области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержание подозреваемых — представительницы кочевого народа пока продавали пенсионеру мед, стащили у него деньги.