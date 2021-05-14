Задержание подозреваемых: представительницы кочевого народа пока продавали пенсионеру мед, стащили у него деньги

В Петербурге были задержаны представительницы кочевого народа, которые украли у пенсионера деньги, пока продавали ему мед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 12 мая в квартиру 85-летнего пенсионера на Гражданском проспекте в доме 15 заявились две женщины. Они предложили приобрести мужчине мед.

Когда продавцы покинули квартиру пенсионера, последний заметил исчезновение 10 тысяч рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Уже на следующий день, 13 мая после оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух представительниц кочевого народа. Одной из них 52 года, другой 34.

Стоит отметить, что старшая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. На ее счету дела о наркотиках, мошенничестве и краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Шушарах задержали подозреваемого в краже 400 картин на 4 млн рублей.