В Шушарах задержали подозреваемого в краже 400 картин на 4 млн рублей

Задержан подозреваемый в воровстве картин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Задержан подозреваемый в воровстве картин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге в Шушарах полиция задержала подозреваемого в хищении нескольких сотен картин художника-живописца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Пушкинском районе города задержали подозреваемого в воровстве картин.

По предварительным данным, В Ленобласти во Всеволожском районе города похититель произведений искусств проник в частный дом одного из садоводческих некоммерческих товариществ. Он вынес 400 картин советского художника-живописца, общая цена которых оценивается в четыре миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовный розыск установил личность подозреваемого. Отмечается, что подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Оказалось, что хитрый злоумышленник отдал краденое своему знакомому, который знать не знал о случившемся. Так, все до одного полотна оперативники нашли в его квартире на Тихорецком проспекте в Петербурге.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража», а предварительное расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области у женщины выкрали почти 400 картин известного русского художника.