В Петербурге в Шушарах полиция задержала подозреваемого в хищении нескольких сотен картин художника-живописца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В Пушкинском районе города задержали подозреваемого в воровстве картин.
По предварительным данным, В Ленобласти во Всеволожском районе города похититель произведений искусств проник в частный дом одного из садоводческих некоммерческих товариществ. Он вынес 400 картин советского художника-живописца, общая цена которых оценивается в четыре миллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовный розыск установил личность подозреваемого. Отмечается, что подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Оказалось, что хитрый злоумышленник отдал краденое своему знакомому, который знать не знал о случившемся. Так, все до одного полотна оперативники нашли в его квартире на Тихорецком проспекте в Петербурге.
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража», а предварительное расследование продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области у женщины выкрали почти 400 картин известного русского художника.