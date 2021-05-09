В Ленобласти у женщины выкрали почти 400 картин известного русского художника

В Ленобласти у женщины выкрали почти 400 картин известного русского художника
Женищина обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе правоохранители начали проверку по факту хищения почти 400 картин известного художника у местной жительницы. Об этом сообщает Online47, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские во Всеволожском районе в садовом участке рассматривают вопрос кражи картин. Также решается будет ли возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что накануне ночью 8 мая 42-летняя женщина сообщила оперативникам, что неизвестный проник в нежилой дом в СНТ «Протон».

Местная жительница рассказала, что ее обокрали. Было вынесено около 400 картин, переданных братом на хранение. Известно, что картины кистей российского художника.

На данный момент еще не ясно точно количество украденного, а также сумма ущерба. Эти обстоятельства выясняются. Далее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также gazeta.spb.ru писала, что в на фасаде дома на Васильевском острове появится световая проекция картины Петрова-Водкина.

Всеволожский район кража картин ленобласть


 

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