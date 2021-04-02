На фасаде дома на Васильевском острове появится световая проекция картины Петрова-Водкина

На фасаде дома на Васильевском острове появится световая проекция картины Петрова-Водкина
Это уже третья световая проекция в городе. Фото: скриншот Google View

Речь идет об изображении полотна «Фантазия».

На Васильевском острове на фасаде дома появится световая проекция картины «Фантазия» мастера русской живописи Кузьмы Петрова-Водкина. Об этом 2 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Известно, что изображение можно будет увидеть на доме 85А на 8-ой линии Васильевского острова. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уверен, что такими световыми проекция можно привлекать туристов в те или иные места в городе.

Световая проекция картины «Фантазия» будет появляться на фасаде здания ежедневно по вечерам. До этого подобные проекты реализовали на Московском проспекте – там разместили портрет изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого, а также в Кузнечном переулке, где появился портрет Федора Достоевского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском проспекте появилась световая проекция изобретателя Пироцкого.

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