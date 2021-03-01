На Московском проспекте появилась световая проекция изобретателя Пироцкого

На Московском проспекте появилась световая проекция изобретателя Пироцкого
Световой портрет появился на брандмауэре здания № 91. Фото: скриншот Goggle карты

На Московском проспекте в Петербурге появилось световое граффити с изображением инженера Федора Пироцкого. Ее создали в честь 176-летия со дня рождения ученого.

Вечером 1 марта на брандмауэре здания № 91 рядом с трамвайным парком. Выбор места арт-объекта не случаен – первый в мире трамвай на электрический тяге начал свое движение именно в Петербурге.

Это вторая в городе световая проекция на брандмауэре. До конца текущего года такими современными украшениями оформят еще 20 зданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский завод электротранспорта получил имя изобретателя трамвая Пироцкого.

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