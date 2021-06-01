2,3 млрд рублей выделят на строительство съезда с ЗСД в районе Шкиперского протока

2,3 млрд рублей выделят на строительство съезда с ЗСД в районе Шкиперского протока
Заявки принимают до 23 июня. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В Северной столице объявили тендер на строительство съезда с ЗСД. Он будет в районе Шкиперского протока.

На это выделят более 2,3 млрд рублей, сообщает «Санкт-Петербург». На эти деньги рабочие построят съезд развязки , пишут на сайте госзакупок. Работы начнутся после того, как подпишут договор, закончить строительство планируют в конце следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пустой дороге и на ровном месте каршеринг протаранил Hyundai Solaris. В одном из самых ближних пригородов Петербурга в Кудрово произошла дорожно-транспортная авария с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга». При заезде в город Кудрово Ленинградской области на улице Дыбенко ночью случилась авария между двумя иномарками, при том, по словам очевидцев, на ровном месте.

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