2,3 млрд рублей выделят на строительство съезда с ЗСД в районе Шкиперского протока

В Северной столице объявили тендер на строительство съезда с ЗСД. Он будет в районе Шкиперского протока.

На это выделят более 2,3 млрд рублей, сообщает «Санкт-Петербург». На эти деньги рабочие построят съезд развязки , пишут на сайте госзакупок. Работы начнутся после того, как подпишут договор, закончить строительство планируют в конце следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пустой дороге и на ровном месте каршеринг протаранил Hyundai Solaris. В одном из самых ближних пригородов Петербурга в Кудрово произошла дорожно-транспортная авария с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга». При заезде в город Кудрово Ленинградской области на улице Дыбенко ночью случилась авария между двумя иномарками, при том, по словам очевидцев, на ровном месте.