Сборная России по хоккею всухую разгромила белорусов

Матч завершился со счетом 6:0 в пользу россиян.

В Риге 1 июня состоялась заключительная встреча группового этапа чемпионата мира по хоккею. На лед вышли сборные России и Белоруссии – матч завершился со счетом 6:0 в пользу россиян.

Среди тех, кто отличились во время встречи, оказались хоккеисты Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Дмитрий Воронков и дубль оформил Никита Нестеров. В белорусской сборной не было ни одной удачной попытки атаковать наши ворота.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу. Артистка отметила, что таким образом возвращается в спорт.