Бузова станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу

Бузова станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу
Бузова удивила поклонников неожиданной новостью. Фото: скриншот Instagram

Артистка отметила, что таким образом возвращается в спорт.

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что будет арбитром на чемпионате Европы по футболу. Такой новостью она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Артистка написала, что собирается возвращаться в футбол. Теперь она выступит в качестве арбитра на футбольных матчах, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Поклонники Бузовой решили, что она таким образом напоминает о себе своему бывшему супругу Дмитрию Тарасову.

Напоминаем, что недавно артистка оказалась в центре очередного скандала. На этот раз из-за странного поведения на концерте в Волгограде. Фанаты посчитали, что певица выступала пьяной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-возлюбленный Бузовой Манукян объяснил, почему решил стать ведущим «Дома-2».

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