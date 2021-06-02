В Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого

В Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого
В Сланцах были изъяты следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Сланцевском районе удалось задержать подозреваемого в убийстве знакомого.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 июня 28-летняя женщина сообщила, что в квартире в городе Сланцы по улице Грибоедова обнаружила мужской труп.

Когда оперативники прибыли, они увидели труп 38-летнего хозяина квартиры с гематомами на лице и с переломанными ребрами.

Вечером этого же дня в Сланцах в своей квартире были задержан 33-летний неработающий мужчина.

Оказалось, что он был в квартире пострадавшего. Между оппонентами возник конфликт на фоне ревности. Тогда мужчина избил знакомого руками и ногами, после чего с места происшествия скрылся.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родители убили 47-летнего сына за отказ жениться.

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