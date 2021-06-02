Роскачество представило список подержанных смартфонов, которые не рекомендуются к покупке

По данным Avito продажи подержанных смартфонов в I квартале 2021-го выросли на 20%, а реализация новых смартфонов упала на 14%. Так на фоне COVID-19 и экономической неустойчивости жители России стали больше экономить на телефонах и чаще выбирать б/у. Так смартфоны последних нескольких поколений очень похожи друг на друга по функциональности, различаясь часто лишь мощностью и объемом памяти.

Покупка старого телефона с рук или в салоне — риск того, что вам попадется смартфон с истекающим сроком поддержки производителя, сообщает Роскачество. Сегодня срок «жизни» смартфона равен сроку поддержки его производителем, который выпускает обновления ОС. Смартфон, который не обновляется, накапливает уязвимости, его легко взломать. Регулярные обновления устраняют баги и помогают телефону хорошо функционировать.

Срок «жизни» у смартфонов разных марок сильно разнится. Так устройства от Apple, даже старые, поддерживаются регулярно: в марте 2021 очередное системное обновление получили даже телефоны 2013 года выпуска.

Для Android в среднем срок жизни смартфона составляет 2 года – в этот период происходит ежегодное обновление ОС и ежемесячные обновления безопасности. Четвертый год поддержки предоставляется редко.

Таким образом, следует задуматься перед тем, как покупать телефоны на Android, которые вышли 3 года назад. Лучше заранее посмотреть в сети, когда заканчивается срок поддержки производителем той модели, которая вас интересует. Формула проста: к году выпуска модели прибавляйте время поддержки это 3 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 90% пользователей МегаФона в Петербурге и области ежедневно выходят в интернет на скоростях 4G.