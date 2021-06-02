Фонтан перестал бить до четвертого этажа из трубы на Костюшко

Фонтан перестал бить до четвертого этажа из трубы на Костюшко
Благодаря запланированным испытаниям можно хорошо спланировать программу капремонта. Фото: Google.Maps

Фонтан перестал бить из-под земли на Костюшко, 28. Струя воды высотой с четырехэтажный дом била накануне в Московском районе Северной столицы. Рабочие остановили фонтан и отключили участок трубопровода.

В половине девятого утра рабочие АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“ обнаружили технарушение на Костюшко, 28. Специалисты быстро обеспечили все необходимые меры безопасности. Участок трубопровода отключили и организовали ремонт, сообщают «Невские новости».

Благодаря запланированным испытаниям можно хорошо спланировать программу капремонта, а также предотвратить аварии зимой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти ТЭК протестирует теплосети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. С 31 мая по 1 июня ГУП «ТЭК СПб» протестирует теплосети в 9 районах Северной столицы и Ленобласти в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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