В Петербурге суд ограничил в действиях и передвижениях экс-совладельца «Адаманта»

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении петербургского миллиардера, бывшего совладельца холдинга «Адамант» Бориса Берсона.

Берсон не оспаривал ходатайство следователя, защитник возражал, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Мера избрана до 1 августа 2021 года. Борис Берсон обвиняется по ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»).

Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения с 23:00 по 06:00; посещать рабочее место в АО «Адамант» без разрешения следователя; общаться с лицами, проходящими по делу свидетелями. Также он должен своевременно являться по вызовам следователя и в суд.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали о проведении обысков в офисе «Адаманта» из-за разрушения исторического особняка Черкасского. По данным СК, собственником большинства помещений в нем является Берсон. Там неоднократно происходили пожары.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения, а, значит, его владелец должен заботиться об его состоянии. В ходе проверки в октябре 2018 года было выявлено, что здание находится не в самом лучшем состоянии. После пожара все стало еще хуже – ему понадобиться реставрация, чтобы вернуть на место стекла, решетки и очистить фасад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бориса Берсона признали виновным и обязали его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Владелец девяти квартир в «Доме А.Черкасского» свою вину не признал.