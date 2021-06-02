Шнуров покинул вечеринку на ПМЭФ из-за родов жены

Музыканту Сергею Шнурову пришлось покинуть вечернее мероприятие Петербургского международного экономического форума. По предварительной информации, причиной поспешного ухода артиста стали роды у его супруги.

Участники ПМЭФ отдыхали на Крестовском острове в ресторане Royal Beach. Шнуров представил свою новую музыкальную группу под названием «Зоя». Однако во время вечеринки он в срочном порядке покинул заведение.

Как сообщил «Пятый канал», Шнуров покинул мероприятие из-за начавшихся родов у его жены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Шнуров рассказал про свою новую группу «Зоя». Известно, что Шнуров, прежде чем презентовать проект, удалил все публикации из социальной сети, а также отписался ото всех.