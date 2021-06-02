Сергей Шнуров рассказал про свою новую группу

Сергей Шнуров рассказал про свою новую группу
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: Instagram

Группа называется «Зоя», а ее первый альбом – «Это жизнь».

Музыкант Сергей Шнуров рассказал о своем новом проекте. Группа называется «Зоя», и скоро выйдет новый альбом «Это жизнь». Новостями артист поделился в Instagram-аккаунте.

Известно, что Шнуров, прежде чем презентовать проект, удалил все публикации из социальной сети, а также отписался ото всех. Сейчас появился новый пост, музыкант написал: «Поехали! Зоя!».

Пока непонятно, кто входит в группу и прочие подробности. Ожидается, что они станут известны уже 2 июня – «Зою» хотят показать на Петербургском экономическом форуме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров раскритиковал фанатов Бузовой. Он отметил, что у него негатива по отношению к певице. По его словам, она «абсолютно занимает свою нишу»

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