Сергей Шнуров рассказал про свою новую группу

Группа называется «Зоя», а ее первый альбом – «Это жизнь».

Музыкант Сергей Шнуров рассказал о своем новом проекте. Группа называется «Зоя», и скоро выйдет новый альбом «Это жизнь». Новостями артист поделился в Instagram-аккаунте.

Известно, что Шнуров, прежде чем презентовать проект, удалил все публикации из социальной сети, а также отписался ото всех. Сейчас появился новый пост, музыкант написал: «Поехали! Зоя!».

Пока непонятно, кто входит в группу и прочие подробности. Ожидается, что они станут известны уже 2 июня – «Зою» хотят показать на Петербургском экономическом форуме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров раскритиковал фанатов Бузовой. Он отметил, что у него негатива по отношению к певице. По его словам, она «абсолютно занимает свою нишу»