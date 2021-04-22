Шнуров раскритиковал фанатов Бузовой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к современному творчеству.

Он отметил, что у него негатива по отношению к певице Ольге Бузовой. По его словам, она «абсолютно занимает свою нишу»

«Да кто мы такие, чтобы ругать Бузову?», — сказал он в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Но говоря о поклонников такой музыки, артист сравнил их с приматами.

«Кто тогда покупает билеты? Это просто реакция. Люди не рефлексируют над собственными эмоциями. Они реагируют буквально, как приматы. Кнопку нажал и все. И это неважно, какую кнопку нажал», – заявил Сергей Шнуров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова поделилась новым клипом на песню «Колбаса». Она создала его в соавторстве с Сергеем Шнуровым. Поклонники остались недовольны результатом такого сотрудничества, своими эмоциями они делятся в социальных сетях. Некоторые отметили, что никогда не стали бы пересматривать клип во второй раз, а также подчеркнули, что им не нравится голос Бузовой.