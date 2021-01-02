Клип Бузовой с Шнуровым вызвал негодование у подписчиков

Клип Бузовой с Шнуровым вызвал негодование у подписчиков
Ольга Бузова. Фото: скрин YouTube

Пользователи считают, что работа вышла неудачно.

Певица Ольга Бузова поделилась новым клипом на песню «Колбаса». Она создала его в соавторстве с Сергеем Шнуровым. Поклонники остались недовольны результатом такого сотрудничества, своими эмоциями они делятся в социальных сетях.

На данный момент видео набрало более миллиона просмотров. Некоторые отметили, что никогда не стали бы пересматривать клип во второй раз, а также подчеркнули, что им не нравится голос Бузовой.

«Шнур показывает отличный пример того, как за несколько лет можно отказаться от всех своих принципов и скатиться на дно в погоне за деньгами и сомнительной популярностью»,

— пишет один из пользователей.

Также фанаты заметили, что Бузовой пришлось изменить своему стилю и ее песня очень похожа на последние релизы «Ленинграда».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бородина и Бузова продолжат работать на ТНТ после закрытия «Дома-2».

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