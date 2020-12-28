Бородина и Бузова продолжат работать на ТНТ после закрытия «Дома-2»

Телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова продолжат работать на ТНТ, несмотря на закрытие реалити-шоу «Дом-2». Их общий проект «Бородина против Бузовой» будет выходить в эфир, но с небольшими изменениями.

Ожидается, что тематика их шоу по-прежнему будет касаться семейной жизни, однако участниками станут обычные люди и звёзды шоу-бизнеса. При этом, сообщается на сайте KP.RU, уклон в семейную проблематику сохранится.

Напомним, 18 декабря стало известно, что популярное телешоу «Дом-2», которое выходило в эфир с 2004 года, будет закрыто. Многие известные его участники комментируют закрытие телепроекта. Однако недавно появилась информация, что шоу не закроется совсем, а будет выходить в другом формате и на другом телеканале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая участница «Дома»-2» Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она считает, проект «изменил российское телевидение». Об этом экс-соведушая программы написала в своем Instagram-аккаунте.